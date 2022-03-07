الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلين وإصابة فتاة في حادث دهس مروع بأكتوبر .. وطلب التحريات

حادث
حادث

شهدت مدينة السادس من أكتوبر، حادس دهس مثير أسفر عنه مصرع طفلين وإصابة فتاة تم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم ثاني أكتوبر بلاغاً يفيد بتعرض طفلين للدهس أسفل إطارات سيارة "أتوبيس" حتى لفظ أنفاسهما الأخيرة في الحياة بينما أصيبت فتاة أخرى جراء الحادث وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

توصلت تحريات المباحث إلى أن السائق المتسبب في وفاة طفلين وإصابة فتاة، هو طفل لا يتعدى عمره الـ13 عاما.

وتبين من التحريات أن سكان المنطقة، تمكنوا من إيقاف السيارة لمنع الطفل من محاولة الهرب خاصة بعد تعرضه للفزع على خلفية وقوع الحادث، وذكرت المعاينة وسؤال الشهود، أن الطفل فقد القدرة على التحكم بعجلة القيادة ودهس المجني عليهم، تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

السادس من أكتوبر التحقيقات سائق أتوبيس تحريات المباحث مصرع طفلين تحرير محضر وفاة طفل

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