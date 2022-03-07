يوم الشهيد.. القوات المسلحة تحتفل بالعيد السنوى لشهداء مصر 9 مارس

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.



وقال اللواء أشرف أحمد محمد شريف مدير جمعية المحاربين - في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، اليوم /الإثنين/ - "إن اختيار يوم 9 مارس من كل عام ليكون يوما للشهيد تأكيدًا على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءاً من السيد القائد العام للقوات المسلحة وحتى أحدث جندي على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة".



وأضاف أن الفريق أول عبد المنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان، الأمر الذي أدى لاستشهاده، ومن هنا جاء اختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال، واتخذت من استشهاده رمزاً وتأكيداً على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وصناع عسكريين وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جلياً اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود.



أشار إلى أن جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أعدت خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب، تتمثل في وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، وإقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، وإقامة مهرجان رياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم فيه إقامة مباريات ودية في كافة الألعاب الرياضية بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية، وإقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء وأسر الشهداء والمصابين.



كما سيتم عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وتكريم بعض قدامي قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأم المثالية والأب المثالي على مستوى أسر الشهداء ومصابي العمليات، بالاضافة إلى إصدار العدد رقم 63 من مجلة الوفاء، والتي تصدرها جمعية المحاربين القدماء.



وسيتم أيضا تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال، بجانب زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات (المناطق العسكرية، القواعد البحرية/الجوية، الكليات العسكرية، مصانع القوات المسلحة، نوادي القوات المسلحة، المزارات السياحية).



وعن أبرز الخدمات التي قدمت لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء خلال العام الماضي، قال مدير جمعية المحاربين القدماء "إن توجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية أن تكون بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداء للوطن والتطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم في مكان إقامتهم، وكذا التنسيق مع الجهات بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم".



وأوضح أن أبرز الخدمات التي قدمت، تمثلت فى تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات، وتكريم الأب المثالي والأم المثالية (برحلة عمرة) من خلال الندوة التثقيفية رقم 33 بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم بتشريف السيد رئيس الجمهورية، وتكريم أوائل الطلبة من الشهادات العامة والجامعات من أبناء أسر الشهداء والمصابين ضمن تكريمات القوات المسلحة.



كما تم تقديم العديد من المساعدات (المادية، المعنوية) للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية طبقاً للائحة الجمعية وبعد إجراء بحث ميداني/إجتماعي، هي: (إعانة ثابتة، إعانة بدل مرافق، إعانة عاجلة، إعانة زواج، إعانة وفاة، منحة، سلفة، بدل نقدي للأجهزة التعويضية، الدراجات البخارية).



ونوه بافتتاح مكتب جديد لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمحافظة أسوان لخدمة أسر الشهداء ومصابي العمليات، والتصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على العلاج على نفقة القوات المسلحة لبعض الحالات من المستفيدين من أسر الشهداء غير مستحقين للعلاج على نفقة القوات المسلحة، كما تم إصدار خطابات تذكية لأعضاء الجمعية من المصابين وأسر الشهداء.



وأضاف أن الجمعية تقوم، بخلاف ذلك، بتنفيذ عدة أنشطة تعود بالنفع على المحاربين، ومنها تنفيذ العديد من رحلات اليوم الواحد لأسر الشهداء ومصابى العمليات من جميع محافظات الجمهورية للمناطق العسكرية، والقواعد البحرية/الجوية، والكليات العسكرية، ومصانع ق.م، ونوادي ق.م، والمزارات السياحية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد معرضين فنين لعرض منتجات المحاربين وأسر الشهداء خلال احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات أكتوبر، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصنع الأطراف الصناعية بفرع الوفاء والأمل التابع للقوات المسلحة لتوريد الأجهزة التعويضية.



ولفت إلى أن فرق النادي الرياضي للجمعية موسم (2020 - 2021) تحصلت على المركز الأول لكرة السلة على مستوى الجمهورية وعدد 186 ميدالية (52 ذهبية، 73 فضية، 61 برونزية)، كما اشترك لاعبو النادي الرياضي للجمعية لتمثيل مصر ببطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين، والتي أقيمت بدولة جورجيا في المدة من 24 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2021، وتحصل اللاعب شعبان يحيى الدسوقي على المركز الثالث محققاً ميدالية برونزية، كما تحصلت اللاعبة صفاء النجار على المركز الخامس على مستوى العالم.



كما شارك لاعبو النادي الرياضي للمحاربين في بطولة إفريقيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة بإثيوبيا في المدة من 20 إلى 30 يناير 2022 بعدد 4 لاعبين، من ضمنهم اللاعب محمد رشاد بخيت كابتن منتخب مصر وأكبر لاعب سناً بالبطولة، كما حصل اللاعب محمد فرج جمعة على كأس أفضل لاعب بالبطولة، وأحرز المنتخب المركز الأول لكأس بطولة إفريقيا وتأهل لبطولة العالم بالإمارات العربية المتحدة بعد غياب 24 عاما، والمخطط إقامتها في نوفمبر 2022.



وشدد على أن جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تقوم بمتابعة المزايا الممنوحة لأسر الشهداء من خلال تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن شغل المصابين وأسر الشهداء للوظائف، وتم توظيف المرحلة (الأولى/ الثانية/ الثالثة/ الرابعة)، وجار توظيف المرحلة الخامسة، وقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 45 لسنة 2020 بشأن إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من الرسوم الدراسية، كما يتم استثناؤهم من شرطى الكثافة والسن عند التحويل.



ووجه مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة لجيل المستقبل قائلا "حافظوا على التنمية والرخاء والأمن والاستقرار الذي تشهده مصرنا الحبيبة حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. حافظوا على كل ما هو جميل، وذلك بالعرق والعلم والعمل لكى تصونوا الأمانة وتتواصل الأجيال فى حب مصر والعمل على رفعتها".. واختتم: "إلى شباب مصر جيل المستقبل، كونوا أوفياء للدم الذي سال على تراب سيناء، كونوا أوفياء لكل عمل أعاد لمصر كرامتها وعزتها".