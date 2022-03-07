محاكمة رئيس شركة سينا كولا لاتهامه بالتهرب الضريبي اليوم

تعقد محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا، بتهمة التهرب الضريبي لصالح مصلحة الضرائب العامة.

وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، في وقت سابق، المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه لوقف تنفيذ الحكم، كما شمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 383 مليون جنيه، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، وهو الحكم الذي تقدم المتهم باستئناف تنظره محكمة الجنح المُستأنفة، وأصدرت فيه القرار المتقدم.