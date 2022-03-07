طلب التحريات في تحطم سيارتين إثر سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية

طلبت جهات التحقيقات بالإسكندرية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة في تحطم سيارتين بسبب سقوط أجزاء من عقار.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية دون إصابات، وانتقلت قوة أمنية وتم إبلاغ الجهات المسؤولة بالحي ووضع جوائز حديدية لمنع مرور المواطنين وتحرير محضر بالواقعة.

وتعرضت الإسكندرية لعاصفة هوائية لمدة 48 ساعة ورياح شديدة تسببت فى سقوط لوحات إعلانية على الطريق وتم إخطار مسؤولي الحي بها لإزالتها منعًا لتضرر المواطنين.