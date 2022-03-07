الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين تسجيل 327 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 329 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 214 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا ارتفاعا من 175 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 442 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 209 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 111195 إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، إن الحكومة تعارض بشدة أي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان أو أي تدخل خارجي.

وقال في تقرير عمل بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني: "سنعزز النمو السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان، وإعادة توحيد الصين".

وفي سياق متصل، أعلنت الصين خلال اجتماعها السنوي أنه من المقرر أن تزيد الصين ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,1 بالمئة هذا العام، وفق ما أعلنت عنه وزارة المال، السبت، وسط توتر عالمي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذه النسبة (+7,1%) مرتفعة قليلًا عن الزيادة في العام الماضي، والتي بلغت 6,8%، ولدى الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، تجنبت الصين الإدلاء بأي تصريحات حول الحرب في أوكرانيا، في مؤتمر صحفي سنوي،  قبل المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، ولم يتم ذكر الغزو الروسي لأوكرانيا في المؤتمر الصحفي، وفقًا لمصادر محلية.

وتناول المتحدث، تشانج يه سوين، عدة قضايا بما فيها استراتيجية الصين لصفر كوفيد، وإيصال اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا لمختلف أنحاء العالم، كما تحدث أيضًا عن العلاقات مع الولايات المتحدة، التي قال إنه يتعين أن تستند إلى "احترام متبادل"، محذرًا من تقويض الثقة والتعاون المتبادل.

فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا كورونا الصين كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

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