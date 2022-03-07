الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية إلى إيران ناجحة للغاية

ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف

اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران، أنها كانت ناجحة للغاية.

 

وقال أوليانوف في تغريدة على "تويتر": "كانت زيارة رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس إلى إيران ناجحة للغاية، واتفق الجانبان على خطوات محددة تهدف إلى حل قضايا الضمانات المتبقية في غضون فترة زمنية معقولة... إنجاز عظيم!".

 

وتجري في فيينا مفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015، وتوقفت إيران عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه.

 

وعلى صعيد آخر،  حذرت وزارة الدفاع الروسية من استخدام الطيران الحربي الأوكراني لمطارات دول الجوار، مؤكدا أن بلاده ستعتبر هذا الأمر انخراطا لهذه الدول في النزاع.


وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية -: "إن الطيران الحربي الأوكراني القادر على القتال قد تم تدميره بشكل شبه كامل"، مشيرا إلى أن الوزارة على علم بوجود طائرات حربية أوكرانية انتقلت سابقا إلى رومانيا ودول مجاورة أخرى.


وأضاف أن استخدام المطارات التابعة لهذه الدول لمرابطة الطيران الحربي الأوكراني واستخدامه اللاحق ضد القوات الروسية قد ينظر إليه على أنه تورط لهذه الدول في النزاع المسلح.


وأشار كوناشينكوف إلى أن الوزارة تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي في المختبرات الأوكرانية الممولة من الولايات المتحدة والواقعة بالقرب من الحدود الروسية، منوها بأن الوثائق المذكورة تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا وغيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.

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