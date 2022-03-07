الدفاع الروسية: المخابرات الأوكرانية تخطط لتفجير مفاعل نووى تجريبى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المخابرات الأوكرانية ومقاتلي كتيبة "آزوف" النازية يخططون لتفجير مفاعل نووي اختباري في خاركوف شرق أوكرانيا، واتهام القوات الروسية بقصفه.

وأوضحت الوزارة أن جهاز الأمن الأوكراني ومسلحي "آزوف"، "يستعدون لتنفيذ هذا الاستفزاز، بما قد يحدث تلوثا إشعاعيا بمحيط منطقة معهد خاركوف للفيزياء".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية حصولها على وثائق من موظفين في مكاتب بيولوجية أوكرانية تؤكد أن مكونات أسلحة بيولوجية كان يجري تطويرها بتمويل أمريكي في أوكرانيا بمناطق قرب الحدود الروسية، وأتلفت كييف جميع الأدلة على ذلك مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أعلن مقر التنسيق المشترك بين الوكالات للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، أنه تم إجلاء أكثر من 163 ألف شخص من مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى روسيا من بينهم 43 ألف طفل.

وأوضح المقر-في تصريحات أوردتها وكالة إنترفاكس الروسية- أنه تم إجلاء أكثر من 163 ألفًا (163218) شخصًا من مناطق العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 42729 طفلًا، واليوم، تم إجلاء 6897 شخصًا بينهم 1133 طفلًا".

وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، أن إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا قد تُشعل حربًا عالمية، مشددًا على ضرورة إيقاف الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن أكثر من مليون لاجي أوكراني عبرو الحدود، وذلك بحسب ما نشرته قناة العربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية فرنسا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد ضرورة الإبقاء على خط تواصل مع روسيا، مشيرًا إلى أن مساعدتنا لأوكرانيا إنسانية وأسلحة دفاعية".

وكانت بولندا، أكدت إنها لن نرسل مقاتلات لأوكرانيا ولن نسمح لها باستخدام مطاراتنا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ضربات صاروخية روسية دمّرت مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في فيديو عبر تطبيق "تلجرام": "تبلّغت للتو بأن ضربات صاروخية استهدفت فينيتسيا" المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 370 ألف نسمة، مضيفًا أن "المطار دمّر بالكامل".