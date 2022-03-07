السفارة المصرية فى المجر تنهى إجراءات سفر المصريين القادمين من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية، أن سفارة مصر في المجر، أتمت بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ومع السلطات المجرية الصديقة، إجراءات تسفير ٢٣ مواطنًا مصريًا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن ذلك يأتي في إطار مواصلةً جهود بعثاتنا في إعادة المواطنين المصرين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، وفي إطار الجهد الذي تقوم به سفارة مصر في المجر في هذا الشأن.

وأضافت أن السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، وأعضاء من السفارة، توجهوا إلى مطار بودابست؛ حيث قاموا بتوديع المواطنين المصريين المسافرين والتأكُد من إتمام إجراءات سفرهم بسلامة الله عائدين إلى أرض الوطن.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت سفارة مصر ببودابست، بأن السلطات المصرية قررت إرسال طائرتين، لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لإعادة المواطنين المصريين.

وناشدت السفارة بالمجر، في هذا الإطار - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا الراغبين في العودة إلى مصر على تلك الرحلات سرعة القيام بتسجيل طلب السفر إلى مصر عن طريق التواصل على أرقام السفارة التالية:

+36307083220-

+36 30 340 4811

كما دعت السفارة إلى موافاتها بصورة جواز السفر عبر إرسال صورة من جواز السفر برسالة على خاصية الـWhatsApp على أرقام:

+36307083220

+36 30 340 4811

وأوضحت أنه سيكون مطلوبًا من كل مسافر قبل ركوب الطائرة تقديم شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا بخاصية QR كود، علمًا بأنه في حالة عدم التطعيم يمكن تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR أو Antigen test.

وذكرت السفارة، أنه يمكن للمواطن المصري المتزوج من غير مصرية اصطحاب زوجته، شريطة موافاة سفارة مصر في بودابست بما يثبت عقد ذلك الزواج، وكذا تقديم ما يثبت عقد الزواج بالمطار يوم السفر، فضلًا عن ضرورة حمل الزوجة غير المصرية لجواز سفر.