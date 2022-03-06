حصاد وزارة النقل اليوم.. «الأنفاق» تجتاز أعمال المراجعة الخارجية على نظامى السلامة والجودة

شهدت وزارة النقل، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

حصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على ٩ شهادات دولية فى التحكم المركزي ومراكز التدريب وورش الصيانة، بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتحقيق ميزة تنافسية في مجال النقلالسككي، وفي إطار ما تقوم به الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطويرنظامي التشغيل والصيانة.

واجتازت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بإشراف المهندس على الفضالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أعمال المراجعة الخارجية على نظامي السلامة والجودة للتوافق مع متطلبات نظام الأيزو الدوليين ٢٠١٥ :٩٠٠١ الخاص بإدارة الجودة و٢٠١٨:٤٥٠٠١ الخاص بإدارة السلامة والصحة المهنية لورش طرة البلد لصيانة الوحدات المتحركة العاملة بالخط الأول حلوان- المرج الجديدة.

يذكر أن شركة "otabu" الدولية قد أوصت بمنح شهادات الأيزو المشار إليها لنظامى الجودة والسلامة والصحة المهنية بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق فى وجود شركة SNR-EGYPT القائمة بأعمال التأهيل، وجدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ستواصل حصد الشهادات الدولية، حيث حصلت الشركة من قبل على ٧ شهادات دولية



https://www.dostor.org/3734653





قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات مشددة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير بشأن الالتزام بتنفيذ توجيهات الدولة فيما يخص توفير حياة كريمة للمواطنين بتوفير وسيلة نقل آدمية لهم.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تعديل تركيب جميع عربات القطارات التي كانت تحمل اسم عربات مميزة واستبدالها بعربات تحيا مصر، مشيرة إلى أنه تم استبدال أكثر من 700 عربة.

ونوهت المصادر بأن ذلك بالإضافة إلى تجديد محطات السكك الحديدية، وتوفير احتياجات المواطنين كافة داخلها.

https://www.dostor.org/3734868





شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1002 طن بضائع عامة ومتنوعة و406 شاحنات و14 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 612 طن بضائع عامة ومتنوعة 332 شاحنة و12 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 390 طن بضائع عامة ومتنوعة 74 شاحنة و2 ملاكي ومتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ، حيث غادرميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 119 شاحنة و2 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة و1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و9 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 74 شاحنة بحمولة 362 طن بضائع عامة و28 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و2 ملاكي وتصدير 40 شاحنة بحمولة 612 طن بضائع عامة.

https://www.dostor.org/3734356