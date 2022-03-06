الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجموعة فيتول تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط مع تعطل الإمدادات الروسية

النفط
النفط

قالت مجموعة فيتول، أكبر مجموعة مستقلة لتجارة النفط الخام في العالم، اليوم الأحد، إن سوق النفط يمكن أن تكون أكثر توترا مع تعطل الإمدادات وتعرض منتجين مثل ليبيا لمشكلات في الإنتاج.

وأوضحت المجموعة أن هذا الوضع يمكن أن يرفع الأسعار بعدما قفزت إلى أكثر من 115 دولارا للبرميل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايك مولر، رئيس فيتول في آسيا، قوله لنشرة صوتية انتجتها شركة "جالف انتليجنس" للاستشارات والنشر ومقرها دبي: "لدينا العديد من التحولات والتغيرات في المستقبل.. بينما أعتقد أن العالم أخذ في الاعتبار حقيقة أنه لن تكون هناك إمكانية لقبول كمية كبيرة من النفط الروسي في نصف الكرة الغربي، لا أعتقد أننا أخذنا كل شيء في الاعتبار بعد" .

وتعد آراؤه تكرارا لآراء العديد من صناديق التحوط وبنوك وول ستريت مثل جولدمان ساكس التي تقول إن سعر برميل النفط يمكن أن يصل إلى 150 دولارا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم،  ذكرت وكالة بلومبرج، أنه سيتم السماح لروسيا والشركات الروسية بالسداد للدائنين بالروبل، وفقا لمرسوم وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، كوسيلة لتفادي العجز عن السداد، بينما لا يزال يتم فرض ضوابط على رأس المال.

ويؤسس المرسوم قواعد مؤقتة للمدينين السياديين ومن الشركات للسداد للدائنين من "دول تنخرط في أنشطة عدائية" ضد روسيا، وشركاتها ورعاياها. وسوف تعد الحكومة قائمة بمثل هذه الدول في غضون يومين، وفقا لبلومبرج.

وهوت سندات الشركات الروسية المقومة بالعملات الأجنبية إلى مستويات مؤلمة بشدة في الأيام القليلة الماضية، حيث أجرى مستثمرون تقييما بشأن آثار العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وردت الحكومة الروسية على العقوبات بتقييد الحصول على عملات أجنبية بشكل كبير، ما قد يقيد قدرة المساهمين على الحصول على فائدة ومدفوعات أساسية.

وبشكل منفصل، أوقفت غرفتا المقاصة "كليرستريم" و"يوروكلير" لتسوية معاملات الأوراق المالية، قبول الروبل كعملة تسوية ،واستبعدت كل الأوراق المالية الصادرة من كيانات روسية من كل المعاملات المالية ثلاثية الأطراف، ما يحظر قناة تقليدية كانت تُستخدم في سداد المدفوعات للمساهمين.

مجموعة فيتول تجارة النفط ارتفاع أسعار النفط الإمدادات الروسية الغزو الروسي لأوكرانيا العقوبات الاقتصادية على موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«حريق محطة زابوريجيا».. فيديو أرعب العالم وأشعل «السوشيال ميديا» (تحليل بيانات)

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

«التموين»: «مفيش قرش ساغ زيادة على السلع فى منافذ الوزارة»

«الأرصاد» تكشف الأماكن المتأثرة بـ«العاصفة الترابية»

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» موعد انتهاء رياح الخماسين

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

«بينيت» يتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة