الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج محمود سليمان عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

المخرج محمود سليمان
المخرج محمود سليمان

يشارك المخرج محمود سليمان كعضو لجنة تحكيم فى المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية والقصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في دورته الـ23، المقرر إقامتها فى الفترة من 17 حتى 23 مارس الجاري برئاسة المخرج سعد هنداوى.

وتخرج محمود سليمان من المعهد العالي للسينما في القاهرة عام 1997 بعد دراسته الإخراج السينمائي. نشر العديد من المقالات   في الصحف والمجلات العربية السياسية والاجتماعية والثقافية، كما صدرت له ثلاث مجموعات قصصية وفاز بعدة جوائز في مجال الكتابة الأدبية في مصر والعالم العربي.
بعد تخرجه كتب محمود سليمان وأنتج وأخرج بعض الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية التي حصدت أكثر من 65 جائزة في مهرجانات دولية عدة ومنها مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي. 
شارك بلجان التحكيم في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، كان آخرها عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة ال 42 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي. كما أشرف على بعض الورش لتطوير الفكرة والسيناريو وصناعة الفيلم الروائي والتسجيلي..

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية. 
ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية. 
ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية. 
ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .

 

ورش قصي مسابقة الدولى الإسماعيلية المركز القومي للسينما القصير

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«حريق محطة زابوريجيا».. فيديو أرعب العالم وأشعل «السوشيال ميديا» (تحليل بيانات)

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

«التموين»: «مفيش قرش ساغ زيادة على السلع فى منافذ الوزارة»

«الأرصاد» تكشف الأماكن المتأثرة بـ«العاصفة الترابية»

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

تباين الإصابات بكورونا في الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

«بينيت» يتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة