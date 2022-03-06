الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من الفوتوسيشن.. كيف يعرف المصور أن الزواج سينتهي بالطلاق أم لا؟

الفوتوسيشن
الفوتوسيشن

يعتبر سيشن الفرح من مراسم الزفاف، والتي لا غنى عنها، فهي الذكرى الأولى بين العروسين والتي لها عظيم الأثر بمرور السنوات في عش الزوجية، كما أن ليلة العمر من اللياليالتي لا تنسى فهي البداية للحياة الجديدة والسعيدة للزوجين بدون أي مشاكل.

بعيدًا عن الذكري، يعتقد مجموعة من مصوري حفلات الزفاف المخضرمين الذين شاركوا خلال استطلاع رأي نشره موقع your tango مؤخرًا أنهم رأوا الكثير عندما يتعلق الأمر بتصوير حفلات الزواج، الأمر الذي جعلهم لهم القدرة على استكشاف علامات الطلاق المبكرة من خلال تصوير العروسين.

كيف يعرفون المصورون أن الزواج سينتهي بالطلاق أم لا؟

من خلال خبرة المصورين، يمكنهم في الواقع تحديد ما ذا كانت الزيجة ستستمر أم لا، ففي السطور التالية يوضحون العلامات المبكرة للطلاق والتي تبدأ من حفل الزفاف.

عيون شاردة:

وقال مصورون إن بعض الأزواج خلال حفلات الزفاف أو سيشن التصوير ينشغلون بأشياء غير بعضهم البعض، الأمر الذي قد يكون على علامة على عدم الارتياح، فوفقًا لخبراء لغة الجسد، فعدم النظر لعين حبيبك دليل على عدم الحب تجاه. 

سيطرة التوتر الجنسي على العروسين:

عادةً ما يكون مقدار التوتر الجنسي بين العروس والعريس في يوم الزفاف علامة جيدة، فعند تملك التوتر من أحد العروسين، لن يكون ذلك أبدًا علامة جيدة، الأمر الذي قد يؤثر على الحفل، من خلال نشوب المشاكل .

قلة الحماس:

إذا ظهر الزوجان غير مهتمين بشكل عام أثناء صور الزفاف، فهذا بالتأكيد علامة غير جيدة، فالانفصال الطريق الأقرب لهما عن طريق الاستقرار، حيث يسعى العروسين على إظهار الفرحة من خلال رقصة الزواج أو تناول الطعام معًا، فإذا غاب الحماس فهذا دليل على عدم الحب، وبالتالي فالعلاقة مهددة بالفشل.

لغة الجسد الانفصال حفلات الزفاف عش الزوجية الزفاف حفل الزفاف يوم الزفاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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