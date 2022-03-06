تكريم أوائل المدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفنى.

في ضوء ذلك، كرم مجلس إدارة المدرسة الثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة برئاسة المهندس مصطفى الشيمى أوائل المدرسة الفنية، فى امتحانات نصف العام الدراسى من الصفوف الثلاثة باختيار الثلاثة طلاب الأوائل عن كل مرحلة دراسية، وفى الصف الثالث تم اختيار الأول من كل تخصص من التخصصات المختلفة تقديرا لتميز الطلاب وتفوقهم فى الدراسة وتحفيزا لهم فى استمرار التفوق، وطالب مجلس إدارة المدرسة الطلاب بالمرحلة الثالثة بضرورة الاستمرار فى التفوق والمنافسة على المراكز الأولى على التعليم الفنى على مستوى العالم.

تكريم أوائل المدرسة الثانوية لمياه الشرب

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى ورئيس مجلس إدارة المدرسة، إنه تقرر تعيين الطلاب بشركات المياه والصرف الصحى بعد تخرجهم ومنحهم فرصة الالتحاق بكليات الهندسة وهم فى العمل.

تكريم أوائل المدرسة الثانوية لمياه الشرب

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عضو مجلس إدارة المدرسة، أنه تم الاتفاق على النفقات المالية التى سيتم دعم المدرسة بها من كل شركة واستمرار الدعم المادى والمعنوى للطلاب.

من جهته، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إن خريجى المدرسة لهم الأولوية الكاملة فى التعيين نظرًا لخبراتهم المتميزة وتدريبهم بمحطات المياه والصرف الصحى خلال فترات الدراسة.

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة هو إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة.

تكريم أوائل المدرسة الثانوية لمياه الشرب

وأوضح المهندس رضا عبد الله، مدير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، أنه تم تكريم الطالب سيف الدين إبراهيم الدسوقى، الحاصل على تقدير ممتاز بنسبة 94.92% الأول، والطالب مصطفى رفاعي محمد بتقدير ممتاز بنسبة 94.31%، الثاني، والطالب عمر عبد العزيز عبد العظيم بتقدير ممتاز بنسبة 93.38%، الثالث، من الصف الأول الثانوى.

وأضاف أنه تم تكريم الطالب محمد السيد دسوقي بتقدير ممتاز بنسبة 99.5% الأول، والطالب محمد أسامة محب بتقدير ممتاز بنسبة 97.62% الثاني، والطالب إسلام رضا عبد العظيم بتقدير ممتاز بنسبة 97.30% الثالث، من الصف الثاني الثانوي.

تكريم أوائل المدرسة الثانوية لمياه الشرب

وأشار إلى تكريم كل من الطالب محمد نمر محمد، الأول، بتقدير ممتاز بنسبة 96.43% شبكات، والطالب عبد العظيم أحمد عبد العظيم، الأول، بتقدير ممتاز بنسبة 99.23% محطات، والطالب جمال عبد الناصر عبد السلام الأول بتقدير ممتاز بنسبة 98.1 % معامل، من الصف الثالث الثانوي.

تكريم أوائل المدرسة الثانوية لمياه الشرب