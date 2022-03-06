الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفارة فرنسا بالقاهرة تنظم يوما رياضيا لمدارس البعثة العلمانية عند سفح الأهرامات

الأهرامات
الأهرامات

تنظم سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم الرياضي الأول لمدارس شبكة "البعثة العلمانية الفرنسية" بمصر، وذلك يوم السبت المقبل عند سفح الأهرامات.

وذكرت السفارة - في بيان صحفي، اليوم الأحد - أنه من المقرر أن يجتمع أكثر من 300 طالب من المدارس الفرنسية حول القيم الرياضية والأولمبية من خلال الالتزام الذاتي والتضامن والمشاركة والمثابرة، وأيضا احترام النفس والآخرين.

وأضافت أن هذا اليوم الرياضي يعد جزءا من موضوع الرياضة كعنصر أساسى في التنمية المستدامة، وسوف يكون فرصة عظيمة للتذكير بأن ممارسة الرياضة تشجع وتدفع للوصول إلى قيم أخلاقية واجتماعية من خلال المشاركة في تعزيز المساواة بين الفتيات والفتيان في الرياضة وفي الحياة.

يشار إلى أن "البعثة العلمانية الفرنسية"، هي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1902، ومعترف بدورها الاجتماعي العام، وهدفها نشر اللغة والثقافة الفرنسية خارج فرنسا عن طريق التعليم.

سفارة فرنسا البعثة العلمانية سفارة فرنسا بالقاهرة

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