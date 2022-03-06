الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث كرداسة الأولى».. 7 أبريل

حجزت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى"، لجلسة 7 أبريل للحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.