الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 بحروق واختناق إثر حريق مخزن أخشاب بالمرج (صور)

حريق مخزن أخشاب
حريق مخزن أخشاب بالمرج

كشفت تحريات مباحث القاهرة، اليوم الأحد، عن إصابة 6 عمَّال بالاختناق إثر حريق مخزن أخشاب بمنطقة المرج، مشيرة إلى أنه تم إسعاف المصابين.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من: «محمود. ح، 30 سنة، اختناق، عامل بالمخزن، علاء. ح، صاحب المخزن، 47 سنة، اختناق، محمد. ح، 20 سنة، اختناق، أيمن. ع، 24 سنة، مصاب باختناق، عبد الرحمن. ع، مصاب بالاختناق»، وأصيب شخص سادس بحروق تم نقله لمستشفى السلام لتلقى العلاج.

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 حريق مخزن أخشاب بالمرج

ونشب قبل قليل، حريق في مخزن خشب أسفل الطريق الدائري بالمرج، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حريق داخل مخزن خشب بالقرب من الطريق الدائري بالمرج.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبيَّن أن المخزن مكون من طابق واحد ويحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب وجارِ إخماده.

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 حريق مخزن أخشاب بالمرج
تحريات مباحث القاهرة اصابة منطقة المرج حريق مخزن أخشاب عمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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