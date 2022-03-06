الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستعرض مزايا مشروع التأمين الطبي لأعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، بعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة، استعرض خلال الاجتماع أهم المزايا التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس من خلال  صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يقدم خدماته الطبية من خلال شراكة مع شركة مصر للتأمين التي تتمتع بشبكة خدمات كبرى تغطي معظم المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تشمل المزايا تغطية للخدمات الصحية لكل عضو هيئة التدريس حتى 250 ألف جنيه سنويًا، والكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، فضلاً عن إجراء الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز الطبية المُعتمدة.

بالإضافة إلي إجراء العمليات الجراحية، والمناظير التشخيصية والعلاجية، وتوفير الأدوية والمُستلزمات الطبية والإقامة بالرعاية المُركزة، لافتاً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد انضمام أسر أعضاء هيئة التدريس في المنظومة العلاجية.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بفريق عمل مشروع إدارة المخلفات الإلكترونية لشباب الجامعات، برعاية الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

وأوضح الدكتور منصور أن المشروع يتكون من جزئين، فالجزء الأول عبارة عن ندوات توعوية عن إدارة المخلفات الإلكترونية، والجزء الثاني هإنشاء نقاط تجميع المخلفات الإلكترونية وهي عبارة عن نقاط بمجمع تعليم صناعي ومجمع ٣٣٠ فدان ومجمع غرب الجامعة، مؤكداً أنه تم إرسال أربع حاويات وسيتم زيادة العدد إلى ست حاويات أخرى، على أن يتم التجميع وتقوم إحدى الشركات المتخصصة في هذا النوع من المخلفات بإعادة تدويرها شريطة أن تكون معتمدة من وزارة البيئة.

يذكر أن هذا البرنامج يستهدف تدريب شباب الجامعات وتعريفهم بأخطار المخلفات الإلكترونية ونشر ثقافة التخلص الآمن منها والاستفادة من تلك المخلفات وإعادة تدويرها بطرق آمنة من خلال الشركات المتخصصة والمعتمدة من جهات تنظيم إدارة المخلفات.

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