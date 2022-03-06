الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة متسولة في ترعة بأبو النمرس

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل طافية بمياه إحدى الترع بمركز شرطة أبو النمرس.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لمتسولة وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

كانت البداية بتلقى الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بمياه إحدى الترع.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة متسولة وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدائي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية أمن الجيزة جثة العثور مركز شرطة أبو النمرس الترع الجثه شبهة جنائية

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وائل لطفي

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