الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

البورصة
البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية للسوق، مدفوعة بتراجع بعض الأسهم القيادية، تلك التي انخفضت شهادات إيداعها الدولية ببورصة لندن يوم الجمعة الماضية، فضلًا عن استمرار عمليات البيع من قبل الأجانب وبعض من العرب، في الوقت الذي تماسكت فيه المؤشرات الثانوية؛ نتيجة عمليات شراء من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين على الأسهم المكونة لها.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت  1.12%، ليصل إلى مستوى 11178 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 1939 نقطة، رغم تراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.49%، ليصل إلى مستوى 13630 نقطة، بالتزامن مع هبوط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة  بلغت 1%، ليصل إلى مستوى 4420 نقطة.

على صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت  0.2%، ليصل إلى مستوى 1890 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي ارتفع بنسبة بلغت  0.11%، ليصل إلى مستوى 2885 نقطة.

 

 

 

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