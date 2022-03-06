وكالة «أسوشيتد برس»: الحرب فى أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على الأمريكان

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن تأثيرات الحرب في أوكرانيا كبيرة جدًا على الأمريكيين أكثر من تأثيرات حربي العراق وأفغانستان.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أنه وجد الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن نفسه متورطًا في صراع كبير في أوكرانيا رغم عدم إرساله أي قوات أمريكية للقتال، وهو الذي سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد تواجد دام قرابة العشرين عامًا.

ونوهت بأن الفارق بين حرب أوكرانيا والعراق وأفغانستان؛ أن الأمريكيين لم يشعروا في الحربين الأخريين بالتأثيرات على الحياة اليومية بينما تؤثر الحرب الأوكرانية على الحياة اليومية للأمريكيين.