الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفتح شارع الجيش بالإسماعيلية

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإزالة "الفروشات" المتواجدة بسوق السمك القديم في شارع الجيش بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية. تمهيدًا لنقله للسوق الجديد بطريق البلاجات، وفتح الشارع وتطويره وإعادة رصفة واستخدامه كمحور مرورى امام السيارات، في إطار حرص الدولة علي صحة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال نقل الاسواق المتواجدة داخل المناطق والأحياء السكنية، الي خارج الكتلة السكنية، وخاصة بعد توفير بديل مناسب لها ومطابق للمواصفات والمعايير البيئية والمظهر الحضاري. 

وبحضور المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، اللواء عادل سعد منسي مدير قوات الأمن المركزي لمدن القناة، والعميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والعميد وائل حمزه رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، والمهندس مارون إسحاق استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية للأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، ومديرية الطرق والنقل، مساء أمس السبت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبقايا عمليات هدم الفروشات والتعديات من شارع الجيش، تمهيدًا لفتحة وتطويره وإعادة رصفة واستخدامه كمحور مرورى امام السيارات.

وذلك بمعدات مركز ومدينة الإسماعيلية، والأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، ومديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حيث شارك في الحملة 12 عربة نقل، و7 لودر، وحفار.

وكان المحافظ قد أصدر توجيهاته لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة، واستشاري إدارة المرور ، بعمل تصور متكامل لشارع الجيش والشوارع المحيطة بمنطقة السوق والشوارع الفرعية، وفتح الشارع وتطويره بالكامل، واستخدامه في حركة السيارات، وأعاده رصف شارع الجيش بداية من شارع وابور النور، وحتى شارع الثلاثيني وكذلك اعادة رصف وتطوير من  شارع الحرية لشارع محمد علي.

كذلك وجه بسرعة توفير وسائل مواصلات مناسبة، واستحداث خطوط سير جديدة للوصول لسوق السمك الجديد بطريق البلاجات، من موقف الفردوس والمرحلة الخامسة بحي ثالث. 

وكان "بشارة"  قد اتخذ قراره بإزالة الفروشات والتعديات بشارع الجيش، نظرًا للتأثير السلبى لسوق السمك بيئيًا وصحيًا على المنطقة،  وتكرار الشكوى من مواطني وسكان المنطقة، وخاصة مع انشاء سوق السمك الجديد بطريق البلاجات،  والذي يعد بديل مناسب للسوق القديم، بالإضافة إلي تجهيز بشكل حضاري يليق بمواطني الإسماعيلية ومظهرها الحضاري. 
 

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