عبدالغفار: نمتلك أكثر من 70 مليون جرعة ضد كورونا

قال وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إننا استهلكنا 72 مليون جرعة حتى الآن ما بين جرعة أولى وثانية، ونمتلك أكثر من 70 مليون جرعة ضد كورونا تكفي 75 مليون مواطن.

وأضاف عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر": "أننا مستمرون في حملة التطعيم للحماية من أى آثار مضرة خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن تطعيمات المواطنين بمختلف أنواع اللقاحات كانت لها أهمية في تحمل مصر للموجة الخامسة من كورونا والتي انكسرت في الأسبوع الثالث وأصبحت تقل حتى في الأسبوع الثامن، مبينا أن أغلبية الوفيات لم يتلق اللقاح.

وحول عمليات التطوير في معهد ناصر، قال عبدالغفار، إن: "معهد ناصر يشمل كل التخصصات، والدولة تقوم بالتطوير فيه تدريجيا، وخلال الثلاثة أشهر القادمة سيتم الانتهاء منها، كما أنه في نهاية العام سيتم تطوير كافة أجنحة المعهد لكى يؤدى عمله بشكل كبير لجموع الشعوب".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.