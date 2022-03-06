الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صندوق النقد يحذر من «أضرار خطيرة» بسبب العقوبات على روسيا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أفاد صندوق النقد الدولي، بأن الحرب على أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب عالميًا، وكذلك في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مشيرا إلى أن العواقب الاقتصادية للحرب المستمرة والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد العالمي.

وأوضح الصندوق- في بيان، عقب اجتماع لمجلس الإدارة ترأسته كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي- أن الأزمة تتسبب في صدمة معاكسة للتضخم والنشاط الاقتصادي في الوقت الذي تُعاني فيه الأسعار عالميًا من ضغوط مرتفعة بالفعل.

وأشار إلى أن صدمات الأسعار سيشعر بها الجميع في كافة أنحاء العالم، لذا يتعين على السلطات المالية تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة التي يُشكل الغذاء والوقود النسبة الأكبر من نفقاتها، مؤكدا أن الأضرار الاقتصادية ستزيد بشكل خطير إذا تصاعدت الحرب.

وشدد كذلك على أن العقوبات الشاملة غير المسبوقة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها من الدول على روسيا ستتسبب في آثار ضارة بالاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

ولفت الصندوق إلى أن أوكرانيا كانت تعاني بالفعل من أضرار اقتصادية كبيرة، وبالإضافة إلى خسائرها البشرية في الحرب، ومع إغلاق الموانئ البحرية والمطارات وتدمير العديد من الطرق والجسور، ستحتاج كييف إلى تكاليف تعافي وإعادة إعمار ضخمة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينظر مجلس الصندوق في طلب أوكرانيا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار في مطلع الأسبوع المقبل.

 

روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة روسي موانئ المطارات

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