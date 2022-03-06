الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية تؤكد استعداد موسكو لدعم إجلاء المواطنين الصينيين من أوكرانيا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، استعداد موسكو لدعم إجلاء المواطنين الصينيين من أوكرانيا، في أعقاب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو والسفير الصيني لدى موسكو تشانج هانهوي.

 

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا. 

وأعرب الجانب الروسي عن امتنانه للشركاء الصينيين على موقفهم المتوازن من الأحداث في هذا البلد، مؤكدًا استعداده لتقديم دعم شامل لإجلاء المواطنين الصينيين المتواجدين في منطقة القتال في أوكرانيا ".

 

وأضاف البيان أن الجانبين شددا أيضَا على الكفاءة العالية التي تتميز بها العلاقات الخارجية بين البلدين، مُشيرًا إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاقات بشأن الحفاظ على اتصالات عمل وثيقة حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

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