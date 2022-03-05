السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انطلاق الدورة العاشرة لملتقى الجامعات والمنح والتدريب «إيديوجيت» الثلاثاء

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب «إيديوجيت» خلال الفترة من الثلاثاء 8 حتى الخميس 10 مارس، تحت شعار «التعليم العالي.. ووظائف المستقبل».

‎وينطلق المعرض في نسخته العاشرة برعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

‎وتتضمن فعاليات المعرض تكريم عدد من رؤساء ومسئولي الجامعات المصرية والدولية المتميزة، كما تتاح الفرصة أمام الزائرين والطلاب للتواصل مع مسئولي عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية المشاركة للتعرف على البرامج الدراسية المتاحة.
‎ويستهدف المعرض مساعدة الطلاب في تحديد التخصص والجامعة التي يرغبون في الدراسة بها، خاصة طلاب المرحلة الثانوية، كما يتيح الفرصة للتعرف على المنح الدراسية الممولة كليًا أو جزئيًا،  فضلًا عن الفرص التدريبية بعدد من المؤسسات والهيئات التعليمية مجانًا أو مقابل الحصول على خصم بقيمة محددة.

‎من جانبه، قال الدكتور على شمس الدين رئيس ملتقى «إديوجيت للتعليم» إن المعرض يوفر بيئة من التواصل المباشر بين الطلاب وأولياء الأمور ومؤسسات عديدة للتعليم العالي، ويعد فرصة مناسبة للنقاش وطرح الرؤى حول تخصصات ووظائف المستقبل، مشيرا إلى أن النسخة الجديدة من «إيديوجيت» ستنعقد تحت شعار «التعليم العالى نحو وظائف المستقبل».

‎وأضاف أن «إيديوجيت» نجح على مدى السنوات الماضية فى جمع عددا كبيرا من الجامعات المصرية والجامعات العالمية تحت مظلة واحدة، بما أتاح تبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، كما أتاح للطالب المصري وخبراء التعليم التعرف على تطورات منظومة التعليم العالى عالميا، وكذلك تلبية احتياجات طلاب المرحلة الثانوية والجامعية وربطها بما تقدمه الجامعات من فرص للتعلم والتدريب والحصول على المنح الدراسية.

‎وأوضح أن الملتقى سيجمع فى نسخته العاشرة عددا كبيرا من الجامعات المصرية والعالمية من بينها جامعات من كندا وأمريكا والأردن وماليزيا، والمملكة المتحدة، وممثلين عن جامعات روسيا وبيلا روسيا، وسويسرا، والإمارات وأسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مشاركة واسعة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية وفي مقدمتها جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة البريطانية والأكاديمية البحرية ومجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة المصرية اليابانية، وجامعة اسلسكا والجامعة المصرية الروسية، وكذلك جامعات المنصورة الجديدة والملك سلمان والجلالة الأهلية وجامعة هيرفورد شاير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجامعة مصر المعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات فضلا عن مشاركة مؤسسات عالمية كبرى من بينها المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة وهيئة الإيمديست الأمريكية.

‎وأكد الدكتور على شمس الدين أن هناك جهودا كبيرة تبذل في مصر لتطوير وتحسين التعليم العالي والارتقاء بالعملية التعليمية، ومواكبة ما يحدث فى العالم والتوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة وأوسع بالتعليم العالي للطلبة الخريجيين من المرحلة الثانوية، لافتا إلى أن معرض «إيديوجيت» الذى يتم تنظيمه سنويا سنويا يقدم فرصا جيدة لمساعدة طلبة المرحلة الثانوية في تحديد مستقبلهم.

وزير التعليم التعليم العالي جامعة الاتصالات عمل صورة المملكة المتحدة مصر

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وائل لطفي

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