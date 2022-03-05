السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين

سافر نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، سرًا إلى موسكو، لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، إن الزيارة جرت صباح اليوم، السبت،  حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع بوتين، وناقش الحرب الروسية ضد أوكرانيا وإمكانية وقف إطلاق النار.

في السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن مكتب رئيس الوزراء أطلع البيت الأبيض مسبقًا على زيارة بينيت إلى موسكو.

ويرافق بينيت كلا من إيال حولتها رئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي، وشمريت مئير المستشار السياسي لرئيس الوزراء، وكذلك المتحدث الرسمي باسم نفتالي.

وطلبت أوكرانيا من إسرائيل، منذ بداية الحرب، التوسط لدى روسيا من أجل وقف إطلاق النار.

وتستمر العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا لليوم العاشر على التوالي. 

بوتين إسرائيل أمريكا وقف إطلاق النار الرئيس الروسي نفتالي بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي

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