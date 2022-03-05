«الأطعمة الغنية بأوميجا 3» أهمها.. 4 طرق لزيادة التركيز في فترة الدراسة

يعاني الكثير من الطلاب من عدم القدرة على تحصيل المعلومات، لذلك نقدم في السطور التالية عدد من النصائح التي يمكن من خلالها زيادة التركيز في المادة العلمية التي يحاول الطالب الحصول عليها، بحسب ما ورد في موقع "freedom".

اختار المكان المناسب:

في كثير من الأحيان يتجه الطالب إلى المذاكرة أثناء تواجد الأصدقاء أو الأهل، حتى وإن لم يكن مشترك في الحديث الخاص بهم، لكن هذا من شأنه تشتيت انتباه الطالب وصرفه عن الدراسة أو القيام بالهدف الذي يريده، لذلك يجب أن تقوم باختيار المكان المناسب بعيدًا عن الزحام من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من التركيز.

تقسيم المنهج:

قم بتقسيم المنهج الخاص بك إلى أجزاء وذاكر الجزء المخصص لك لهذا الوقت ثم اتجه إلى الجزء الذي يليه، حيث تعمل هذه الطريقة على الحد من التشتت والقدرة على التركيز بطريقة أفضل.

لا تذاكر مادة واحدة في وقت واحد:

إن الاهتمام بمادة واحدة دون الباقين يجعلك تنتهي من المذاكرة وأنت غير قادر على الاستمرار في مذاكرة مادة أخرى، لذلك امنح المادة جزء من الوقت، قم اتجه إلى مادة أخرى، وبعدها يمكنك العودة إلى المادة السابقة ولديك قدرة على الاستيعاب.

تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3:

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 قادرة على رفع قدرتك على التركيز، والذي يمكن من خلاله إنجاز المزيد من المهام في وقت قليل، وتتمكن من القدرة من استعادة المعلومات عند الحاجة إليها، ويمكن أن تجد الأوميجا3 في عدد كبير من الأطعمة لا سيما الأسماء وتحديدا الماكريل والتونة، وغيرها من الأنواع ولكن بنسب متفاوتة.