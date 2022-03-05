آسر ياسين وأحمد داود يتصدران بوستر مسلسل «سوتس بالعربي»

تصدر النجمان آسر ياسين وأحمد داود البوستر الدعائي لمسلسل “سوتس بالعربي” والذي انطلق مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

فيلم “يوم 13”

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه “يوم 13” في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما بدأ مؤخرًا تصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم يعيش بإحدى المناطق الشعبية ويطمح للشهرة والعالمية، ولكن ما يواجهه أثناء مشواره الكروي يقلب كل شيء رأسًا على عقب، الفيلم من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

أحمد داود ممثل شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، وتصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة.