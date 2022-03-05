السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قضاء تونس يصدر أحكاما ضد 96 متهما في «أحداث بن قردان الإرهابية»

أحداث بن قردان الإرهابية
أحداث بن قردان الإرهابية

أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس، السبت، أحكاما ضد متهمين في الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون موالون لتنظيم «داعش» المتطرف على مدينة بن قردان جنوب البلاد في مارس 2016.

وصدرت الأحكام عن الدائرة الجنائية المتخصصة في النظر في القضايا الإرهابية، بحسب ما ذكر بيان لمكتب الاتصال لمحكمة تونس العاصمة، نشر اليوم.

وجاءت الأحكام ضد 96 متهما، من بينهم 16 شملهم حكم الإعدام، فيما يواجه 15 متهما حكما بالسجن مدى الحياة. وتراوحت باقي الأحكام بين السجن لمدة ثلاثين عاما وأربع سنوات.

وأضاف البيان أن أحكاما بالبراءة صدرت ضد عدد ممن شملهم التحقيق في القضية، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق” التونسية.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس شرعت في 18 فبراير الماضي، في محاكمة 90 متهماً من بينهم 45 بحالة إيقاف في قضية الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) الذي وقع في مارس 2016.

وتم جلب بعض المتهمين من السجن للمثول أمام هيئة المحكمة، في حين رفض البعض الآخر المثول أمام القاضي المتعهد بهذا الملف، ومن المنتظر تحديد جلسة قضائية أخرى لاعتراف بقية المتهمين.

وفي ظل تعزيزات أمنية مكثفة، وجّهت المحكمة التونسية حينها لهم عدداً من التهم على رأسها القتل العمد، وذلك وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في تونس سنة 2015، والمتضمن عقوبة الإعدام في حال حصول أعمال إرهابية تخلف قتلى.

وتعود الأحداث إلى فجر الثاني من مارس من عام 2016 عندما بدأ مسلحون بإطلاق النار بشكل مركز ضد مؤسسات عسكرية وأمنية في المدينة في محاولة للسيطرة عليها.

 وشهدت المدينة معارك شوارع على امتداد أيام قبل أن يستعيد الجيش والأمن التونسي السيطرة الكاملة عليها.

 وأسفرت المعارك عن سقوط 36 في صفوف المسلحين، و12 عنصرا من قوات الأمن والجيش وسبعة مدنيين، وإصابة 27 آخرين.

القضاء التونسي أحداث بن قردان الإرهابية أحكام قضائية إعدام داعش

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وائل لطفي

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