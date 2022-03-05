سفارتنا في رومانيا: طائرة ثانية لنقل 175 مصريًا بعد عبورهم حدود أوكرانيا

قررت مصر إرسال طائرة ثانية لإجلاء 175 مواطنًا من رومانيا، إلى أرض الوطن، بعد عبورهم حدود أوكرانيا مع بوخارست.

وأوضحت سفارة مصر لدى بوخارست أن الطائرة الثانية سوف تصل خلال اليومين المقبلين، مشيرةً إلى أنه سيتم إعلان موعدها المحدد لاحقًا.

وناشدت سفارة مصر المواطنين الموجودين داخل رومانيا، والراغبين في العودة إلى القاهرة، بتحديد مندوب عن كل مجموعة منهم، لترتيب تسليم جوازات السفر إليها، وتحديد أولويات العودة على متن تلك الطائرة، والتي ستكون وفقًا لتاريخ دخول الأراضي الرومانية من المعبر الحدودي مع أوكرانيا.

وقالت، في بيان، اليوم السبت: "ترجو السفارة المصرية في بوخارست من أبنائنا الطلاب الذين قاموا بحجز تذاكر سفر للعودة إلي أرض الوطن على نفقتهم الخاصة الإبقاء على حجوزاتهم، وذلك لإتاحة الفرصة لغيرهم ممن لم يستطيعوا تدبير نفقات العودة إلى أرض الوطن.. مع خالص تمنياتنا بالعودة السالمة للجميع".

وتأتي تلك التحركات بناءً علي توجيهات القيادة السياسية، في ظل الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية.