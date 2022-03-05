طلب التحريات حول مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة خورشيد، باتجاه محرم بك، على طريق المحمودية، والتسبب فى تعطل الحركة المرورية على طريق المحمودية، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة.

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد الكشف عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، بالطريق المشار إليه ووقوع حالة وفاة ومصابين.



على الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود حالة وفاة ومصابين، وتم نقل المتوفاة وتدعى عفاف فتحي حسين راغب، 40 سنة، لمشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى مستشفى الأميري الجامعي لإجراء العلاج اللازم.



كشفت التحريات الأولية عن أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف، وانقلاب السيارة، فيما توقفت الحركة المرورية على طريق المحمودية وشهد زحامًا كبيرًا.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من مجدي محمد، 47 سنة، مقيم بمنطقة أبيس، مصابًا بكسر بالذراع اليسرى وكدمة بالعين اليسرى وكسر بالكتف اليمنى، وحمدي محمد عبدالمطلب، 50 سنة، من مركز كفرالدوار مصابًا بكسور متفرقة، وحسن محمد مبروك، 55 سنة، من منطقة خورشيد، مصاب كسر بالكتف اليسرى وعوارض ارتجاج.



وإصابة كل من: «منصور إسماعيل بسيس، 47 سنة، من مركز كفرالدوار مصاب كدمات وسحجات وعوارض ارتجاج، ومحمود الصافي محمد، 27 سنة، من منطقة خورشيد، مصاب باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالضلوع وكدمات متفرقة، ونورهان عطية محمود، 20 سنة، من منطقة العوايد، مصابة بكسر بالذراع اليمنى وجرح بالجبهة، وحسن شرف قطب، 37 سنة، من منطقة السناهرة، مصاب بكسر بالكتف اليمنى وكدمة بالجبهة، وعزت عبدالرحمن عبدالواحد، 33 سنة، من كفرالدوار مصاب بكسر بالضلوع والذراع اليسرى».



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.