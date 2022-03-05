السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات حول مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين بالإسكندرية

النيابة
النيابة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة خورشيد، باتجاه محرم بك، على طريق المحمودية، والتسبب فى تعطل الحركة المرورية على طريق المحمودية، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة.

 

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد الكشف عليها لبيان سبب الوفاة.


تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، بالطريق المشار إليه ووقوع حالة وفاة ومصابين.


على الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود حالة وفاة ومصابين، وتم نقل المتوفاة وتدعى عفاف فتحي حسين راغب، 40 سنة، لمشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى مستشفى الأميري الجامعي لإجراء العلاج اللازم. 


كشفت التحريات الأولية عن أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف، وانقلاب السيارة، فيما توقفت الحركة المرورية على طريق المحمودية وشهد زحامًا كبيرًا.


وأسفر الحادث عن إصابة كل من مجدي محمد، 47 سنة، مقيم بمنطقة أبيس، مصابًا بكسر بالذراع اليسرى وكدمة بالعين اليسرى وكسر بالكتف اليمنى، وحمدي محمد عبدالمطلب، 50 سنة، من مركز كفرالدوار مصابًا بكسور متفرقة، وحسن محمد مبروك، 55 سنة، من منطقة خورشيد، مصاب كسر بالكتف اليسرى وعوارض ارتجاج.


وإصابة كل من: «منصور إسماعيل بسيس، 47 سنة، من مركز كفرالدوار مصاب كدمات وسحجات وعوارض ارتجاج، ومحمود الصافي محمد، 27  سنة، من منطقة خورشيد، مصاب باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالضلوع وكدمات متفرقة، ونورهان عطية محمود، 20 سنة، من منطقة العوايد، مصابة بكسر بالذراع اليمنى وجرح بالجبهة، وحسن شرف قطب، 37 سنة، من منطقة السناهرة، مصاب بكسر بالكتف اليمنى وكدمة بالجبهة، وعزت عبدالرحمن عبدالواحد، 33 سنة، من كفرالدوار مصاب بكسر بالضلوع والذراع اليسرى».


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

سيارات انقلاب سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف حادث تصادم عبد الواحد محمد انقلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

خدمة تاريخية.. «السكة الحديد» تطلق أول قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

«غنيم» يستقبل نائب وزير التربية والتعليم خلال جولته ببنى سويف

عقد مراسم صلح بين أولاد عمومة من عائلة اللهبة في كوم أمبو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج