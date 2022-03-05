النائبة آية مدني: تجليس القاضيات عيد جديد للمرأة المصرية في شهر مارس

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلوس 98 قاضية بمجلس الدولة اليوم مع زملائهن من القضاة في تشكيلات الدوائر المختلفة في محاكم مجلس الدولة، لحظة تاريخية يجب التوقف عندها والاحتفال بها كأنها عيد جديد للمرأة المصرية يضاف إلى أعياد المرأة التي نحتفل بها في شهر مارس.

وأضافت "مدني" في بيان لها، أن شهر مارس هو شهر الفرحة والانتصارات للمرأة المصرية بما يشهده من يوم المرأة المصرية واليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، وأن اختيار 5 مارس لبدء تجليس القاضيات موفق جدًا، موجهه الشكر للمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على اختيار هذه المناسبة العظيمة في شهر مارس.

وتوجهت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس السيسي على نضاله وحرصه على تمكين المرأة المصرية والعلو بها في كافة المجالات، بما فيها منصات القضاء والتي كان من المستحيل أن تتولاها المرأة إلا بإرادة ودعم الرئيس السيسي.

وأكدت أنه لم يصبح هناك ما هو مستحيل تحقيقه بالنسبة للمرأة المصرية وأن القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تحت قيادة سياسية واعية ورشيدة، أنعم بها الله علينا.

وقد شهدت جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا،اليوم برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ، حضور المستشارة رضوى حلمي أحمد عبد الله على المنصة ممثلة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة كقاضية وذلك للمرة الأولى التي تعتلي فيها سيدة منصة محاكم مجلس الدولة منذ إنشائه.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في نوفمبر الماضي قراراً جمهوريا بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما أعلن المجلس مؤخراً عن حاجته لتعيين خريجات من دفعة 2021 بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بدرجة مندوب مساعد- أولى درجات السلك القضائي بالمجلس- ليفتح بذلك المجال أمام المرأة لتقلد ولاية القضاء بمجلس الدولة بعد سنوات عديدة من الرفض.