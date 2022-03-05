السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هذه البيانات الواجب توافرها فى عقود الكهرباء

مرفق الكهرباء
مرفق الكهرباء

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن البيانات التي يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية عند إبرامها، فيما يتعلق باستخدامات الطاقة الكهربائية من قبل المشتركين بقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية التي يقدمها عبر الصفحة الرسمية للجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تصدر بعنوان "معلومة اليوم"، أن هناك عددا من البيانات التي يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية، عند إبرامها، وهى كالاتي:

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية، أن البيانات التي يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية، عند إبرامها، وهى كالاتي:

1- تاريخ تحرير العقد.

2- جميع البيانات الخاصة بطرفي التعاقد:

أسماء المتعاقدين.

الكيان القانوني لكل منهما.

وصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته.

عنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية.

جهد التغذية.

القدرة التعاقدية.

مكان تركيب العداد.

3- مدة سريان العقد، وأسلوب إنهائه.

4- تحديد التزامات طرفي التعاقد.

5- تحديد قيمة المقابل النقدي للطاقة الكهربائية الموردة.

6- تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.

7- الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.

8- توقيع العقد.

الكهرباء مرفق الطاقة البيانات عقود توريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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