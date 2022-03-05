السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة عامل زراعى تناول «بنزين» عن طريق الخطأ بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخص من محافظة الشرقية بالتسمم، اليوم، بعد تجرعه «بنزين» عن طريق الخطأ أثناء عمله بأرض زراعية، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إنقاذه.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرة رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى الصالحية الجديدة لـ"السيد.م.ف" ٢٧ سنة، مقيم بقرية الصالحية القديمة، دائرة مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

وتم نقله للمستشفى بمعرفة ذويه، وتبين إصابته نتيجة تناول بنزين عن طريق الخطأ، أثناء رى أرض زراعية.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ تلقيه العلاج. 

امن الشرقية المركزى عمل تسمم جديدة مستشفى

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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