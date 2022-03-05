«وحشتنى مصر والفول والطعمية» أبرز تصريحات ليزا بطلة «هند والدكتور نعمان» بعد غياب طويل

تصدرت «ليزا» طفلة مسلسل هند والدكتور نعمان محركات البحث على جوجل وذلك عقب ظهورها مع رامى رضوان فى برنامجه التلفزيوني، وذلك عقب اختفائها عن الأنظار لمدة طويلة وبعد كل هذه السنوات عادت ليزا للظهور من خلال مداخلة عبر Zoom في برنامج "مساء dmc من تقديم رامى رضوان ويعرض عبر قناة dmc لتكشف عن سبب غيابها.

أطلقت لبزا عدد من التصريحات خلال لقاءها مع رامى رضوان، وكشفت خلال هذا اللقاء عن حياتها الماضية وكيف أصبحت وأين تعيش الآن.

قالت ليزا فى أول تصريحاتها :«مصر وحشتنى جدا، وناسها وحشوني، والطعمية والفول والبط والبحر الأحمر، كل حاجة وحشتني».

وعن حياتها الشخصية كشفت ليزا قائلة :«أنا اتجوزت وخلفت وعندي توأم، هما مش أطفال دلوقتي هما أطول مني دلوقتي، أنا خلفت وربيت والحمد لله »

واستكملت ليزا باقى تصريحاتها عن حياتها قائلة :"أنا أول ما جيت الولايات المتحدة كان عندي 12سنة، وجيت على المدرسة على طول».

واستكملت ليزا :« وأتجوزت بدري سنة 1997، كنت مقررة أرجع مصر بس كنت خلفت الأولاد، فمفكرتش في نفسي تاني، كل تفكيري كان فيهم».

واستكملت ليزا خلال تصريحاتها مع رامى رضوان: "مش مصدقة نفسي إن الناس لسة فاكراني، أنا مش بتفرج على التلفزيون هناك كتير، أشكركم جدا على استضافتي في برنامجكم".

تحدثت ليزا عن استغرابها أنه مازال الجمهور المصري يتذكرها وقالت :«لا أصدق أن الجمهور لا زال يتذكرني، أنا لم أشاهد المسلسل منذ سنوات طويلة، لا أشاهد حتى التليفزيون، وشرف كبير لي أن الجمهور لا زال يتذكرني، أشكركم».

جدير بالذكر أن مسلسل "هند والدكتور نعمان" من إنتاج 1984 وبطولة كمال الشناوي وليزا وأحمد راتب ومجدي وهبة وحسين الشربيني وسلوى خطاب، تأليف لينين الرملي وإخراج رائد لبيب.