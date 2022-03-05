مجلس مدينة بنها يبحث تنسيق الأعمال بين الوحدات المحلية والمديريات

عقد علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، الاجتماع التنفيذى للعاصمة بنها بحضور الأجهزة المعنية لمناقشة تنسيق الأعمال بين الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة وكافة وكلاء الوزارات لتنسيق الأعمال.

وناقش المجلس أعمال رفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتنظيم قوافل طبية شاملة جميع التخصصات للقري والعزب للكشف علي المواطنين بالتنسيق مع الإدارة الصحية مؤكدا على عمل حملات لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين الغير حاصلين علي اللقاح.

وناقش رئيس المدينة ظاهرة التسول وأطفال بلا ماوي وعمل أبحاث اجتماعية عن المتسولين والمشردين بمدينة بنها

وإستعدادا لشهر رمضان، موضحا أنه تقرر تفعيل مبادرة أهلا رمضان لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع خلال شهر رمضان بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القرويه لتوفير أماكن لعرض هذه السلع شاملة اللحوم والاسماك وخلافه، لافتا إلى وجود بنسبة خصم تصل إلى 25%، كما سيتم إعادة فتح المخابز المغلقة بالتنسيق مع التموين والأجهزة المعنية بعد سداد مستحقات الدولة وعمل حملات لمراقبة الأسعار بالأسواق واستغلال مراكز الشباب لعمل ندوات تثقيفية وحملات توعية بكافة القرى، لافتا الى عمل حملات للتفتيش علي الأنشطة التجارية والمحلات والكافيهات والمصانع والورش بصفة دورية وغلق المنشآت التي تدار بدون ترخيص.