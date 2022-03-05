السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس مدينة بنها يبحث تنسيق الأعمال بين الوحدات المحلية والمديريات

اجتماع مجلس مدينة
اجتماع مجلس مدينة بنها

عقد علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، الاجتماع التنفيذى للعاصمة بنها بحضور الأجهزة المعنية لمناقشة تنسيق الأعمال بين الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة وكافة وكلاء الوزارات لتنسيق الأعمال. 

 وناقش المجلس أعمال رفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتنظيم قوافل طبية شاملة جميع التخصصات للقري والعزب للكشف علي المواطنين بالتنسيق مع الإدارة الصحية مؤكدا على عمل حملات لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين الغير حاصلين علي اللقاح.

وناقش رئيس المدينة ظاهرة التسول وأطفال بلا ماوي وعمل أبحاث اجتماعية عن المتسولين والمشردين بمدينة بنها 
وإستعدادا لشهر رمضان، موضحا أنه تقرر تفعيل مبادرة أهلا رمضان لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع خلال شهر رمضان بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القرويه لتوفير أماكن لعرض هذه السلع شاملة اللحوم والاسماك وخلافه، لافتا إلى وجود بنسبة خصم تصل إلى 25%، كما سيتم إعادة فتح المخابز المغلقة بالتنسيق مع التموين والأجهزة المعنية بعد سداد مستحقات الدولة وعمل حملات لمراقبة الأسعار بالأسواق واستغلال مراكز الشباب لعمل ندوات تثقيفية وحملات توعية بكافة القرى، لافتا الى عمل حملات للتفتيش علي الأنشطة التجارية والمحلات والكافيهات والمصانع والورش بصفة دورية وغلق المنشآت التي تدار بدون ترخيص.

القليوبية محافظة القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان أطفال بلا مأوى ندوات تثقيفية خلال شهر رمضان رئيس المدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

خدمة تاريخية.. «السكة الحديد» تطلق أول قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء

رئيس مجلس الدولة: تعيين المرأة قاضية بالمجلس حدث تاريخى جاء فى موعده

بحكم نهائى مُلزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق وظيفة نائب رئيس الجامعة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

تحقيقات النيابة فى سقوط سيدة من الطابق التاسع بالمقطم: مصابة بكورونا

تجديد حبس سيدة وزوجها قتلا والدتها ومثّلا بجثتها فى منشأة ناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج