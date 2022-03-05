بسبب سوء الأحوال الجوية.. استمرار توقف حركة الصيد في كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم السبت، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس، ورست المراكب بميناء البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس وعلى شاطئ بحيرة البرلس.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم السبت، الأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم، مشدداً على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مؤكدا مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف المحافظ بمواصلة جهود كل من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، مشددا على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، لمتابعة حالة الطقس، مشددًا على رؤساء المدن بالمتابعة على مدار الساعة، لمواجهة أي تغييرات تطرأ على حالة الطقس.

وأصدر محافظ كفرالشيخ، تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بالاستعداد على مدار 24 ساعة عمل، وذلك من أجل مواجهة موجة الأمطار والسيول والطقس السيئ التي قد تحدث في أي وقت.

ووجّه محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة والجهات المختصة بإجراء أعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وصفايات الأمطار، للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والتأكد من جاهزية وكفاءة الأجهزة والمعدات اللازمة من أجل كسح مياه الأمطار والاستعداد لأي طارئ قد يحدث بعد ذلك.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز بيلا، على أعمال منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية على مستوى المدينة والقرى، في أعمال تطهير خطوط الصرف وصفايات الأمطار وتركيب أغطية للصفايات ومراجعة أماكن حدوث تجمعات مياه الأمطار، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والأفراد للتعامل مع أي طوارئ قد تحدث نتيجة للتقلبات الجوية، بهدف ضمان موسم شتاء آمن حرصًا على سلامة وحياة المواطنين من حدوث أي شيء طارئ.