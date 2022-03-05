«البيضاء» بـ37 جنيها.. استقرار أسعار البيض والدواجن اليوم

واصلت أسعار الدواجن والبيض استقرارها في الأسواق اليوم السبت، مع توافر البيض والدواجن، حيث سجل سعر البيض الأبيض والأحمر من 50 إلى 53 جنيها للكرتونة، بينما سجل البيض البلدي بين 54 إلى 55 جنيهًا للكرتونة.

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 32 و33 جنيهًا للكيلو يضاف اليها تصل للمستهلك ب 37نتيجة تكلفة النقل والتداول ، فيما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيها للكيلو، في حين سجلت الدواجن البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا للكيلو، بينما وصل البطانية إلى 70 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار البط من 31 إلى 47 جنيهًا للكيلو، ويضاف إلى هذه الاسعار سعر النقل والتداول وربح تجار التجزئة في حدود 5جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11 و11.75 جنيه، بينما سعر الكتكوت ساسو من 6 إلى 7 جنيهات.

ومن جهة أخرى، ااصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وأشارت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري بالمحافظات إلى الهيئة عن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية- بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها 13 طن و400 كيلو لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 9 محاضر.