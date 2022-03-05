«التعليم» تناشد طلاب الدبلومات الفنية سرعة تسجيل استمارات التقدم للامتحانات

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

وأشارت الوزارة ان الموعد المحدد لانتهاء ارسال استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م ، بالنسبة لجميع الامتحانات العامة للتعليم الفني ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف ۱۲ د إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته السبت ۲/۳/۱۲ ۲۰۲ على عناوين هذه اللجان ويتحمل مديرو المدارس المتأخرة مسئولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه عند تحرير الاستمارة الالكترونية والكرتونية يراعى الالتزام بمسميات الشعب والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب الالتزام بتسليم استمارات التقدم للجان النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة المفوض بذلك وعدم إرسالها عن طريق البريد حيث أنه لن يتم التعامل مع أي استمارة ترد بالبرید.

وتابعت أنه يجب أن تكون جميع البيانات بالاستمارة الالكترونية مطابقة تماما لكشوف ۱۲ د، من واقع شهادة الميلاد المستخرجة من الكمبيوتر وفی حالة وجود اختلاف أو نقص أي بيانات لابد للمدرسة الرجوع إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأضافت وزارة التعليم أن هناك استثناءات من شرط موعد التقدم، وعند طلب الاستثناء من شرط موعد التقدم يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

١- يتقدم الطالب بالأوراق المطلوبة للمدرسة التابع لها.

۲- تقوم المدرسة بمراجعة الأوراق والمستندات واعتمادها ثم يتم مراجعتها من واقع سجلات الإدارة التعليمية بما يفید نجاح الطالب في صفوف النقل، واعتمادها.

٣- تقدم الأوراق ( استمارة التقدم- کشف ۱۲د) - إقرار من مدير المدرسة بأن الطالب مستوفي لشروط التقدم للامتحانات - المستند الدال على سداد ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية.

٤- الاستمارات التي ترد بعد استلام المدرسة أرقام الجلوس يجب الحصول على استثناء معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب وتقدم إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لمراجعتها وقبولها مع ضرورة استيفاء الامتحان جميع الشروط.