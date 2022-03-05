السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع اليابانى: المقذوف الكورى الشمالى وصل إلى ارتفاع 550 كيلومترا

وزير الدفاع اليابانى
وزير الدفاع اليابانى

قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم السبت وصل إلى ارتفاعه بلغ 550 كيلومترا وقطع مسافة 300 كيلومتر.
 

وأضاف أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان لكن اليابان ستواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات.

 

وأفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية بأن بيونج يانج أطلقت "قذيفة طبيعتها مجهولة" باتجاه بحر اليابان.

 

وقال العسكريون في كوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت "قذيفة واحدة على الأقل" صباح السبت بالتوقيت المحلي.

 

بدوره، أكد خفر السواحل الياباني رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية.

 

وأصدر إنذارا يدعوا جميع السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ في حال العثور عليها، والاتصال بالسلطات اليابانية فورا.

 

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت عددا من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري.

 

وقالت إنها اختبرت صواريخ بالستية وفرط صوتية ونظاما صاروخيا متحركا على السكك الحديدية وغيرها.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت كوريا الشمالية، أن عملية الإطلاق التي أجرتهامؤخرا والتي وصفتها كوريا الجنوبية واليابان بأنها إطلاق صاروخ باليتسي، هي في الواقع جزء من تطوير "قمر صناعي للاستطلاع"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
 

وذكرت الوكالة، أن "إدارة تطوير صناعة الفضاء الوطنية في كوريا الشمالية وأكاديمية علوم الدفاع نفذتا تجربة مهمة يوم الأحد بموجب خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع".
 

وأضافت الوكالة أن الاختبار ساعد المؤسستين على "التأكد من خصائص ومستوى دقة نظام التصوير عالي الوضوح ونظام نقل البيانات وأجهزة التحكم في الوضعية"،وفقا للوكالة.
 

يشار إلى أن أقمار الاستطلاع تستخدم بشكل أساسي للأغراض العسكرية.

 

ولم تقدم كوريا الشمالية أي تفاصيل بشأن المقذوف المستخدم في نقل الكاميرات، بينما قالت كوريا الجنوبية واليابان إنه صاروخ باليستي.

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وائل لطفي

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