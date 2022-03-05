السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تمنح واشنطن صفة الشريك المعتمد لخدمات الشحن البحرية والجوية

رئيس الوزراء سلمان
رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة

أعلنت البحرين منح الولايات المتحدة صفة "الشريك المعتمد" للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية البحرينية.

 

جاء الإعلان عن ذلك في إطار زيارة ولي عهد البحرين رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة، وفق وكالة "بنا" البحرينية الرسمية.

 

وخلال الزيارة، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني مع نائب وزير التجارة الأمريكي دون غريفز، ومنحت البحرين خلال الاجتماع، الولايات المتحدة شهادة اعتمادها صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية".

 

و قال الزياني إن هذه الشهادة "تأتي تحقيقا للرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، و ضمن المساعي لمنح صفة الشريك لعددٍ من الدول بما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرا التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عددا من الامتيازات".

 

وأضاف أنه "تم إطلاق المركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي، تعزيزا لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي".

البحرين واشنطن الجوى الجوية البحرية خدمات

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وائل لطفي

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