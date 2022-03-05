كييف: الناتو عاجز عن أى شىء وسيدفع ثمن ضعفه

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حلف الناتو، متهما إياه بـ"الضعف" وعدم تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا.

وقال كوليبا في كلمة بثتها قنوات التلفزيون الأوكرانية إن "الشعب الأوكراني كان يعتقد أن الناتو قوي،... لكن الأمر عكس ذلك".

وتابع قائلا: "الناتو عاجز عن أي شيء، وترك كل شيء للحلفاء، ليتخذوا الخطوات على مستوى العلاقات الثنائية".

واعتبر أن "هذا هو الضعف الذي سيدفع الحلف ثمنه للأسف".

يذكر أن حلف الناتو عقد اجتماعا وزاريا طارئا حول الوضع في أوكرانيا يوم الجمعة.