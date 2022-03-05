السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على مسجد فى بيشاور الباكستانية

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الهجوم الانتحاري الذي وقع بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية وأسفر عن مقتل 56 شخصا وإصابة 194 آخرين.


وقال الأمين العام للأمم المتحدة في معرض تدوينة له فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر تويتر إن دور العبادة يتعين أن تكون ملاذات آمنة وألا تكون أهدافا، وأضاف قائلا "أدين الهجوم المروع الذي تعرض له اليوم مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية أثناء صلاة الجمعة".


وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن عزائه لعائلات ضحايا هذا الهجوم، بالإضافة إلى إعرابه عن تضامنه مع شعب باكستان.

باكستان هجوم معرض عرض الأمين العام للأمم المتحدة مسجد صلاة الجمعة

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