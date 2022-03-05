السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شادى صابر يقدم رائعة محمد العزبى «بهية» على مسرح الدوم

شادي صابر
شادي صابر

قدم المتسابق شادي صابر، أغنية بهية رائعة المطرب محمد العزبي على مسرح الدوم، ضمن حلقات مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم، وسط تفاعل كبير من المتواجدين ولجنة التحكيم.

وأشادت لجنة التحكيم بالمتسابق وبالأداء المميز، حيث قال المايسترو نادر عباسي: "الإيقاع عندك واقع شوية وبتغني أسرع من إيقاع الأغنية.. لكن صوتك مميز ولديك طبقات عالية"، بينما قالت الفنانة ليلى علوي "صوتك عجبني.. أكيد رأي نادر عباسي دقيق وأحتاج أنك تشتغل على نفسك"، وقال المخرج تامر محسن، إنه لاحظ أن صوته مميز ولكنه يحتاج أن لا يتعجل.

ومن المتسابقين المميزين، خلال الحلقة، كان المتسابق عبد الرحمن صابر، حيث غني "مغرم" على مسرح الدوم ضمن حلقات مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم على قناة أون في البرنامج المميز لاكتشاف المواهب الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من تنفيذ هيديا هب، وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

وتفاعل الجمهور مع المتسابق الذي أحدث "سلطنة غنائية" للجمهور من خلال الأغنية، وعلقت اللجنة على المتسابق.

وبدأ عدد من متسابقي الدوم الحلقة بأغنية جماعية هي أغنية "نور العين"، جذبت انتباه الجمهور والحضور ولجنة التحكيم، مع أداء مميز من قبل المتسابقين الذين أحدثوا أجواء مميزة.

ومن المقرر أن تستمر حلقات «المفتاح الذهبى» حتى ١١ مارس المقبل، ليفتح التصويت للجمهور لاختيار من يحصل عليه ويكمل فى المسابقة، وفي نهاية البرنامج يفوز متسابق في فئة الغناء، وآخر في التمثيل، وآخر في التقديم التليفزيوني ليشاركوا في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة "ON"  الساعة الحادية عشر مساءً في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

شادي صابر المتسابق شادي صابر بهية محمد العزبي الدوم مسرح الدوم

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وائل لطفي

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