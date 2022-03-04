الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء الحلقة الثالثة من مرحلة «المفتاح الذهبي» ببرنامج الدوم

برنماج الدوم
برنماج الدوم

انطلقت قبل قليل حلقة جديدة هي الثالثة من مرحلة المفتاح الذهبي من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج الدوم، حيث تشهد حلقة الليلة اشتعال المنافسة ضمن ثالث حلقات مرحلة "المفتاح الذهبي"، والتي يشارك في لجنة تحكيمها كل من النجمة ليلى علوي والموسيقار نادر عباسي والمخرج تامر محسن، وتتضمن الحلقة الجديدة من برنامج الدوم مفاجآت عديدة التي ستعرض في تمام الساعة 10 على قناة On.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

تفاصيل برنامج الدوم مرحلة المفتاح الذهبي

شهدت الحلقة الثانية من مرحلة «المفتاح الذهبى» ببرنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب تحسنًا هائلًا فى مستوى أداء المتسابقين، فى فئات المسابقة الثلاث: الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، واقترب هذا الأداء من درجة الاحتراف، على ضوء زيادة ثقتهم بمرور الأيام، وبفضل توجيهات المدربين وأعضاء لجنة التحكيم.

وخلال حلقة، أمس، من برنامج «الدوم»، الذى يُعرض عبر قناة «أون»، ظهرت مجموعة كبيرة من المواهب بشكل مختلف وبطريقة أكثر احترافية، ما دفع أعضاء لجنة التحكيم لطلب استثناء من القائمين على البرنامج لزيادة أعداد «المفتاح الذهبى»، من أجل تصعيد أكبر عدد من المميزين إلى المراحل التالية، والحصول على فرصة أخرى، خلال التصوير الذى يبدأ ١١ مارس الحالى، عقب انتهاء المرحلة الحالية، ويشهد التصويت من قبل الجمهور.

ومن المقرر أن تستمر حلقات «المفتاح الذهبى» حتى ١١ مارس المقبل، ليفتح التصويت للجمهور لاختيار من يحصل عليه ويكمل فى المسابقة وفي نهاية البرنامج يفوز متسابق في فئة الغناء وآخر في التمثيل وآخر في التقديم التليفزيوني ليشاركوا في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ببرنامج الدوم خلال الفترة الماضية وسط نجاح كبير.

المفتاح الذهبي برنامج اكتشاف المواهب الدوم النجمة ليلى علوي نادر عباسي تفاصيل برنامج الدوم مرحلة المفتاح الذهبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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