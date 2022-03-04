حصاد وزارة السياحة: جولات على مشاريع تطوير المواقع الأثرية

شهد اليوم الجمعة، حصاد وزارة السياحة والآثار جولات لعدد من المسؤولين بالوزارة وعلى رأسهم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالقيام بعدد من الجولات بالمواقع الأثرية للوقوف على آخر أعمال التطوير استعدادا لافتتاح الوشيك، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لترميم وتطوير المواقع الأثرية، بمختلف أنحاء الجمهورية.

العنانى يتفقد معبد دندرة

فتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار معبد دندرة، بمحافظة قنا للوقوف على آخر ما آلت إليه أعمال مشروع ترميم وتطوير المعبد، وترجع أعمال ترميم وتطوير معبد دندرة بدأت أوائل العام الجاري، ذلك لاستعادة ألوان المعبد الأصلية بهدف الترويج له سياحيا واستعادة مكانته السياحية بإعتباره أحد أهم المعابد المصرية القديمة،وتجرى جميع أعمال الترميم والتطوير بأيادي مصرية من مرممي المجلس الأعلى للآثار.

المتحف الآتونى .. أيقونة محافظة المنيا

كما قام عدد من مسؤولي الآثار بزيارة الى المتحف الآتوني بمحافظة المنيا، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية به تمهيدا لافتتاحه الذى يعد أحد أكبر مشروعات المتاحف المصرية، وأيقونة محافظة المنيا، حيث تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 25 فدا، والذى سيعرض تاريخ المنيا منذ أقدم العصور وحتى العصر اليوناني الروماني.

فعالية جماهيرية بمتحف الإسماعيلية

كما اعلنت الوزارة ان متحف آثار الإسماعيلية نظم فعالية لأهالي محافظة الاسماعيلية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمناسبة ذكرى مرور ٨٨ عاما على افتتاحه، ويعد متحف آثار الإسماعيلية أقدم متحف إقليمي بمصر، حيث جاءت فكرة انشائه في أواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال الحفائر والتنقيب الأثري في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء.

حلقات تلفزيونية عن مصر برومانيا

استضافت وزارة السياحة والآثار وفدًا من إحدى القنوات التليفزيونية الرومانية الشهيرة، في زيارة تعريفية للمقصد السياحية المصرية، وذلك لزيارة الأماكن السياحية في كل من القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ لإعداد محتوي فيلمي وثائقي ومحتوى تليفزيوني لعرض عددا من الحلقات التليفزيونية التي تبرز الجمال والتنوع الذي يتميز به المقصد السياحى المصرى وأنماطه ومنتجاته المختلفة.