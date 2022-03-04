الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

منصة فاليو الرائدة
منصة فاليو الرائدة فى مصر

أطلقت منصة ڤاليو (valU) التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم الجمعة، عرضًا حصريًا بتخفيض 50% على منتجات شركة "Apple" في فروع تريد لاين (Tradeline).

وحظيت فروع "تريد لاين" Tradeline، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل في مصر، بإقبال وزحام شديد من المستهلكين، بعد إعلان عروض الخصم الحصري على جميع المنتجات في فروع تريد لاين من منصة “فاليو- ” valU، المنصة الرائدة في التمويل الاستهلاكي، حيث تقدم فاليو، بالتعاون مع تريد لاين، خصما 50% على أي منتج من فروع تريد لاين عند التقسيط دون مقدم، وسوف يسري العرض حتى نفاد الكميات.

ويقدم عرض تريد لاين-فاليو، على سبيل المثال، هاتف أيفون 13 برو ماكس (iPhone 13 Pro Max)، بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، بسعر 19,500 جنيها على فترة تقسيط 6 أشهر، في حين أن سعره الأصلي في تريد لاين يبلغ 33 ألف جنيه.

وتتراوح الفائدة على منتجات عروض الخصومات الحصرية من تريد لاين وفاليو بين 12% و24% بحسب مدة التقسيط.

الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس القابضة، أعلنت بنهاية 2017 إطلاق شركة فاليو فى السوق المصرية، ورصدت لها استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وبدأت عملها من خلال التعاقد مع العديد من العلامات التجارية، مثل تريد لاين، وأوبر، وأيكيا للأثاث، وكارم سولار، وغيرها. في فروع تريد لاين (Tradeline).

وتتراوح الفائدة على منتجات عروض الخصومات الحصرية من تريد لاين وفاليو بين 12% و24% حسب مدة التقسيط.

الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس القابضة، أعلنت بنهاية 2017 إطلاق شركة فاليو فى السوق المصرية، ورصدت لها استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وبدأت عملها من خلال التعاقد مع العديد من العلامات التجارية، مثل تريد لاين، وأوبر، وأيكيا للأثاث، وكارم سولار، وغيرها.

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وائل لطفي

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«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

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