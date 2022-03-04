الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: هجوم قواتنا على منشأة نووية بأوكرانيا كذب

المندوب الروسي في
المندوب الروسي في الأمم المتحدة

قال فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إن منشأة "زابوريجيا" النووية في أوكرانيا آمنة وتعمل بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المفاعلات الـ 6 في منشأة "زابوريجيا" آمنة.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن، أن قواتنا تحمي منشأة "زابوريجيا" النووية، مشيرة إلى أن مهاجمة القوات الروسية منشأة نووية بأوكرانيا كذب، وذلك حسبما نقلت قناة العربية في نبأ عاجل.

ولفت فاسيلي نيبينزيا، إلى أن “كييف تحاول إثارة هيستيريا صناعية وأن القوات الروسية تبذل جهدا للإجلاء الآمن للمدنيين في أوكرانيا".

فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي الامم المتحدة زابوريجيا أوكرانيا منشأة زابوريجيا إثارة هيستيريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة رجوع امتحانات الثانوية للنظام القديم

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

نجاح جهود سفارتنا فى بولندا لنقل المصرى المصاب خارج أوكرانيا (صور)

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

دموع فى عيون عنصرية!

حبس عاطل بتهمة قتل قهوجى فى مشاجرة بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ