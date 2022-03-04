روسيا: هجوم قواتنا على منشأة نووية بأوكرانيا كذب

قال فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إن منشأة "زابوريجيا" النووية في أوكرانيا آمنة وتعمل بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المفاعلات الـ 6 في منشأة "زابوريجيا" آمنة.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن، أن قواتنا تحمي منشأة "زابوريجيا" النووية، مشيرة إلى أن مهاجمة القوات الروسية منشأة نووية بأوكرانيا كذب، وذلك حسبما نقلت قناة العربية في نبأ عاجل.

ولفت فاسيلي نيبينزيا، إلى أن “كييف تحاول إثارة هيستيريا صناعية وأن القوات الروسية تبذل جهدا للإجلاء الآمن للمدنيين في أوكرانيا".