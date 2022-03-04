إقبال كثيف على المرحلة الثانية من انتخابات «المهندسين» بالفيوم

شهدت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا، من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة، لاختيار نقيب نقابة المهندسين بالمحافظة، داخل نادي قارون الرياضي.

يأتي ذلك تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشار عبدالله السيد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بالفيوم والمستشار سعداوي مفتاح، المشرف العام على انتخابات الفيوم.

أما الفائزين بعضوية نقابة المهندسين هم: المهندس مصطفى مؤمن، ومحمد عبد الحكم، وأسماء أبوطالب "شعبة مدني"، والمهندس محمد أبو زيد، وأحمد رحيم "شعبة كهرباء"، ورامي رشاد "شعبة بترول"، والمهندسة هالة الطبلاوي "شعبة عمارة".