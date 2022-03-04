وحدات سكنية وتخصيص أراضٍ.. أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير حتى 4 مارس 2022، والتي تتضمن مجموعة من القرارات.





وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قرار بخصوص الترتيبات بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022، بالإضافة إلى قرار باعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، ممثلة في هيئة النقل العام بالقاهرة، تجديد التعاقد مع شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس" لتأجير محطة الغاز الطبيعي بجراج الأمل، منطقة القطامية، على مساحة 445م2.

كما تضمنت القرارات أيضًا، الموافقة على مشروع بشأن مد المدة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021 وذلك حتى 30 سبتمبر 2022، حتى تتمكن اللجنة الموكلة من الانتهاء من مراجعة وفحص بيانات تلك الوحدات، بجانب استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ بهدف مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، ووقفها تمامًا، وتم التوافق على أن تتولى وزارة العدل بلورة التعديلات والملاحظات التي تمت في اجتماع المجلس في نصوص يعاد عرضها على المجلس لاعتمادها.

وشملت القرارات كذلك، اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 31 تسوية، بالإضافة إلى استعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30/9/2021، عن ربع السنة المالية (الأول) للعام المالي 2021/2022، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة قدرها 40.1 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في بعض المشروعات العمرانية.

واستكمالًا للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض مساحات المناطق الواردة بالمادة الأولى من القرارالجمهوري رقم 330 لسنة 2015، الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتكون على النحو الوارد بالقرار، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25909.65 م2 الكائنة جنوب غرب الخلية (د)، بالمنطقة الصناعية بالخارجة، بمنطقة طريق الخارجة/ الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ وذلك لإقامة محطة محولات كهرباء جديدة عليها، كما تمت الموافقة على إجراءات وخطوات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، وكذلك الموافقة على عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي تم توفيرها بالحي السكني R3.